Idosa é atacada com golpes de faca pelo filho no DF | A TARDE

Uma idosa foi atacada com golpes de faca pelo filho, que tem transtornos mentais, na manhã desta terça-feira, 3. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o autor faz uso de remédio controlado, mas não utilizou o medicamento por não ser o dia de aplicação.

O ataque foi registrado em Ceilândia do Sul. De acordo com a PM, após as facadas, o homem saiu na rua dizendo que iria se entregar.

A Polícia Militar foi acionada por populares e conduziu o autor para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro).

Consciente , a mãe foi levada para o Hospital São Francisco e não há informações sobre o estado de saúde.