Idosa recebe "mata-leão" durante tentativa de assalto

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na quinta-feira, 15 de agosto, câmeras de segurança flagraram o momento em que uma idosa foi agredida por uma mulher durante um roubo de celular na região do Varjão, no Distrito Federal. O crime foi registrado e está sendo investigado pela 9ª Delegacia de Polícia, situada no Lago Norte.

A vítima encontrava-se na entrada do prédio onde mora, quando foi surpreendida por uma assaltante que usava um moletom preto e um boné. A agressora começou a atacar a idosa, chegando a utilizar um golpe conhecido como "mata-leão".

A equipe de investigação analisou imediatamente as imagens do circuito de monitoramento do prédio e identificou a autora do crime como uma jovem de 20 anos, que já era conhecida da 9ª DP.

De acordo com o Delegado Roney Teixeira, somente em 2024, a 9ª DP havia indiciado a mulher em duas ocasiões anteriores por furto qualificado e a prendeu em flagrante por roubo em 14 de março. Ela foi liberada em junho e já voltou a cometer o mesmo crime.