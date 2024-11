Idoso de 84 anos cai em buraco de 2 metros e é internado

Idoso sentia dores na região do quadril - Foto: Reprodução

Um idoso, identificado como Alcino Teodomiro da Costa, de 84 anos, caiu em um buraco na calçada em Arapoanga,no Distrito Federal. Ele caiu de uma altura de cerca de 2 metros e foi socorrido por bombeiros.

Leia mais:

>> Empresário é preso por desviar R$ 260 milhões e lesar 10 mil clientes

>> Saiba quem é padre suspeito de organizar ataque do 8 de janeiro

>> Rogério Andrade será transferido para presídio federal em MS

De acordo com o Corpo dos Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o idoso sentia dores na região do quadril. Ele encaminhado para o Hospital Regional de Planaltina, onde está internado. Segundo a Secretaria de Saúde, a equipe médica segue acompanhando de perto sua evolução com suporte multidisciplinar.

Por meio de nota, a Administração Regional de Arapoanga informou que o buraco é caixa de inspeção de telecomunicações que “possivelmente foi aberta durante a madrugada em atos de vandalismo e furto de cabos.

Segundo a administração, foi enviada uma equipe técnica para averiguar a situação e encaminhou pedido à Polícia Civil do DF para apuração dos fatos. “A tampa foi fechada corretamente no momento do ocorrido e aguarda-se vistoria da empresa responsável”, afirmou a administração .

“Infelizmente, episódios envolvendo furto de cabos se tornaram corriqueiros em todo o Distrito Federal e por isso contamos com os esforços e apoio dos órgãos de segurança. Lamentamos o ocorrido e reforçamos nosso compromisso com a segurança da comunidade”, concluiu a nota.