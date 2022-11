Inca: 66 mil homens devem ter câncer de próstata no Brasil em 2022

Durante todo o mês de novembro, por meio da bandeira Novembro Azul, entidades, médicos e sociedade civil reforçam a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o mais frequente entre os homens brasileiros depois do câncer de pele.

De acordo com estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA), 65.840 homens devem ter câncer de próstata no Brasil em 2022. O câncer de próstata é o segundo com maior incidência no Brasil. Anualmente, ao longo do mês, as ações orientam a população sobre a necessidade de homens acima de 45 anos deixarem o preconceito de lado e fazerem os exames de toque retal e dosagem de PSA no sangue. O controle ainda é a ferramenta mais eficiente no combate ao câncer de próstata.

O urologista dr Jailton Campos, destaca que apesar de todo o esforço de campanhas e do estímulo para que homens procurem o médico e adotem medidas preventivas, ainda existe o tabu da população masculina.

“Muitos homens consideram o fato de ir ao médico preventivamente como algo dispensável ou adiável. É uma negligência em relação à própria saúde e deve-se muitas vezes, à compreensão distorcida de certos aspectos sobre saúde e doença, a primeira relacionada à virilidade e a outra, à fragilidade”, declara Campos.

Prevenção

Conforme o Inca, já está comprovado que uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos e cereais integrais, e com menos gordura, principalmente as de origem animal, ajuda a diminuir o risco de câncer, como também de outras doenças crônicas não-transmissíveis.

Nesse sentido, outros hábitos saudáveis também são recomendados, como fazer, no mínimo, 30 minutos diários de atividade física de três a cinco vezes por semana, manter o peso adequado à altura, diminuir o consumo de álcool e não fumar. A idade é um fator de risco importante para o câncer de próstata, uma vez que tanto a incidência como a mortalidade podem aumentar significativamente após os 50 anos.