Incêndio atinge Hotel Veleiro em Florianópolis

Hotel Veleiro atingido por um incêndio - Foto: Divulgação | CBM

O Hotel Veleiro, uma das hospedagens mais antigas e tradicionais de Florianópolis, foi atingido por um incêndio na manhã deste domingo, 28. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, o fogo começou em um dos quartos.

De acordo com os socorristas, ninguém se feriu. Um vídeo divulgado mostra o momento em que dois homens tentam sair do prédio por uma das sacadas laterais. A Defesa Civil foi acionada para verificar possíveis danos estruturais no andar superior do hotel.

O hotel, situado na rua Silva Jardim, no bairro Prainha, fica no início da via que serve como acesso alternativo ao sul da ilha, onde há praias, trilhas ecológicas, o Centro Histórico e restaurantes.

