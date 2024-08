Incêndio atinge prédio da OAB Nacional

Edifício-sede do Conselho Federal da OAB em Brasília. - Foto: Reprodução

Na manhã deste sábado, 27, um incêndio atingiu o edifício-sede do Conselho Federal da OAB em Brasília. De acordo com a nota da Ordem dos Advogados do Brasil, o fogo teve início no 3º andar, fazendo com que a fumaça se espalhasse pelo prédio, causando a impressão de que o incêndio tivesse ocorrido no último andar. O andar do ocorrido abriga o Plenário da entidade, que está passando por obras de melhorias.

A brigada de incêndio do Conselho Federal da OAB controlou as chamas. Em seguida, o trabalho foi assumido pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

>>> Leia também: Brasil terá novos voos diretos para Aruba, no Caribe; saiba detalhes

O Corpo de Bombeiros Militar do DF também informou que duas pessoas foram resgatadas do terraço do prédio por uma aeronave da Polícia Civil do DF. O atendimento e os resgates foram feitos em uma operação conjunta.

A assessoria do Conselho Federal da OAB confirmou que havia cinco pessoas no prédio durante o incêndio e todas saíram em segurança. Algumas foram resgatadas pelos bombeiros, enquanto outras conseguiram sair por conta própria.

Os militares disseram que as pessoas resgatadas não tinham ferimentos graves, mas foram levadas para atendimento devido à inalação de fumaça. Uma pessoa foi transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos nos pés.

A perícia será realizada para apurar as causas do incidente. Segundo o Corpo de Bombeiros do DF, as chamas já foram controladas.

Confira nota da OAB na íntegra

“Na manhã deste sábado (27/7), ocorreu um incêndio no edifício-sede do Conselho Federal da OAB, em Brasília. O fogo teve início no 3º andar, mas a fumaça se espalhou pelo prédio, dando a impressão de que o incêndio ocorreu no último andar. O 3º andar, que abriga o Plenário da entidade, está passando por obras de melhorias. A brigada de incêndio do CFOAB iniciou os trabalhos de contenção das chamas, com o apoio do Corpo de Bombeiros. A causa será apurada”.