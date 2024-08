Brasil terá novos voos diretos para Aruba, no Caribe; saiba detalhes

- Foto: Banco de Imagens / via GOV.BR

A GOL Linhas Aéreas anunciou que terá um novo destino internacional no Caribe a partir de dezembro deste ano. Aruba (AUA) será atendida pela GOL com operações próprias e sem escalas saindo de São Paulo/Guarulhos (GRU). O objetivo é integrar cada vez mais os países da região, fomentando o turismo nas Américas e as viagens a negócios.

A partir de 18 de dezembro os turistas vão contar com voos partindo do aeroporto de Guarulhos às 15h30 e chegada no Caribe às 21h00 (horário local) - duas horas a menos do que o horário de Brasília. A volta tem decolagem prevista do aeroporto Reina Beatrix, em Aruba, às 22h30, com pouso na Grande São Paulo às 5h50. Serão até três frequências semanais na alta temporada de verão, com saídas às segundas, quartas e sábados.

Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, "a nova rota é importante para integrar cada vez mais os países do Caribe, aumentando o turismo nas Américas, além de movimentar negócios e gerar mais empregos".

“É sempre muito positivo ampliarmos a conectividade da malha aérea do Brasil com outros países. Isso reforça nossas relações e ajuda a trazermos cada vez mais estrangeiros para conhecer o país e suas belezas. No Ministério do Turismo estamos trabalhando para isso. Para que o nosso país seja o destino escolhido por cada vez mais pessoas”, diz o ministro do Turismo, Celso Sabino.

A nova rota também cria oportunidades para que os mais de 100 mil habitantes de Aruba viajem com mais facilidades entre a ilha e o Brasil, fomentando os negócios, o turismo e a logística dos arubenhos não só para São Paulo.

“A GOL hoje atende 12 destinos internacionais distribuídos em todas as Américas e está aumentando sua presença fora do País. A entrada de Aruba em nossa malha aérea, em dezembro de 2024, reforça o foco da Companhia na contínua expansão internacional. Aruba será um destino exclusivo, operado com voos sem escalas a partir do Brasil unicamente pela GOL”, afirma Mateus Pongeluppi, vice-presidente de Estratégia da GOL.

Todos os voos para Aruba serão operados em modelos Boeing 737 MAX 8, aeronave mais sustentável da frota da GOL, que em configuração internacional tem capacidade para 176 passageiros.

Aos viajantes brasileiros, não é necessário visto para a permanência de até 90 dias em Aruba. Mas é necessário apresentar o certificado internacional de febre amarela, com vacina administrada ao menos 10 dias antes da data do embarque.