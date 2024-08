Autorização inédita da ANAC permite voo noturno do drone Nauru; veja

- Foto: Divulgação / Xmobots

A Agência Nacional de Avião Civil (ANAC) emitiu o primeiro Certificado de Autorização de Voo Noturno para um Veículo Aéreo Não Tripulado.

O drone Nauru 500C ISR é usado em missões que exigem monitoramento por vídeo em tempo real.

Ele foi desenvolvido pela brasileira Xmobots, maior empresa de drones da América Latina e sexta maior do mundo.

As aeronaves não tripuladas (que compreendem as aeronaves remotamente pilotadas e as aeronaves totalmente autônomas) se enquadram na definição de “aeronave” presente no Código Brasileiro de Aeronáutica – CBAer (Lei 7.565/1986) e, portanto, são objeto de regulação e fiscalização da ANAC, no caso de operações civis.

A autorização da ANAC é condição necessária, mas não suficiente para a operação de sistemas de aeronaves civis remotamente pilotadas no Brasil. Também é preciso que o operador obtenha autorização do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), da Aeronáutica.

As competências da ANAC e do DECEA são complementares e, portanto, ambas as autorizações são necessárias para a operação de aeronaves civis remotamente pilotadas no Brasil. A autorização da ANAC está condicionada a uma autorização da ANATEL, e a autorização do DECEA só será emitida após a autorização da ANAC. Recomenda-se que os órgãos citados sejam consultados anteriormente à aquisição do VANT.

A empresa e/ou cidadão que tiver interesse em operar um VANT civil no Brasil ou em tirar dúvidas sobre o procedimento de certificação da aeronave pode entrar em contato com a ANAC por meio do endereço [email protected].