Vale (VALE3) sobe após aumento de 210% em lucro e puxa Ibovespa

- Foto: Arquivo / Agência Brasil

A Vale (VALE3) reportou lucro líquido atribuível aos acionistas de US$ 2,7 bilhões no segundo trimestre de 2024. O resultado represnta uma alta de de 210% em relação ao mesmo período do ano passado.

O Ibovespa fechou em alta de 1,22% na sessão desta sexta-feira, 26 com a ajuda da Vale . A mineradora subiu 1,49% no pregão de hoje.

Desempenho

A Vale ainda reportou que as vendas de minério de ferro aumentaram 5,4 Mt (+7%) a/a e 16,0 Mt (25%) t/t, impulsionadas por uma produção recorde para um segundo trimestre desde 2018, bem como pelas vendas de estoques.

O forte desempenho de vendas levou a um EBITDA Proforma de US$ 4,0 bilhões. Em relação ao ano anterior, o EBITDA Proforma foi ligeiramente menor (-6%), principalmente devido aos custos de frete mais elevados e à maior concentração de atividades de manutenção para maximizar o desempenho no 2S24. O EBITDA proforma aumentou 15% sequencialmente.

VEJA TAMBÉM:

>>>USIM5: ação da Usiminas despenca com prejuízo milionário; veja cenário

O custo caixa C1 de finos de minério de ferro, excluindo compras de terceiros, foi 6% maior t/t, atingindo US$ 24,9/t, principalmente devido ao impacto sazonal do giro de estoques e à concentração de atividades de manutenção. Esses efeitos foram parcialmente compensados pelo impacto positivo dos maiores volumes de produção e da depreciação do real. Continuamos altamente confiantes em alcançar nosso guidance de custo C1 de US$ 21,5-23,0/t em 2024, especialmente em razão dos maiores volumes de produção de menor custo do Sistema Norte no 2º semestre, enquanto as atividades de manutenção mais concentradas no 1º semestre criam as condições para custos e desempenho operacional melhores no 2º semestre.

O custo do frete de finos de minério de ferro diminuiu US$ 0,3/t t/t, atingindo US$ 19,0/t, US$ 6,8/t abaixo da média da rota C3 Brasil-China no trimestre, impulsionado por nossa exposição a contratos de afretamento de longo prazo.

Os custos all-in de cobre e níquel foram US$ 3.651/t e US$ 15.000/t no trimestre, respectivamente, com ambos os negócios no caminho certo para atingir seus respectivos guidances para o ano.