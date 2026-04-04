Incêndio atinge ônibus escolares ao lado de posto de combustível

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Incêndio aconteceu no início da manhã deste sábado, 4 - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um incêndio de grandes proporções atingiu ônibus escolares, na manhã deste sábado, 4, no bairro Ipueiras, em Picos, no Sul do Piauí. As chamas começaram na área onde os veículos estavam estacionados e destruíram, pelo menos, quatro ônibus.

O caso chamou atenção de moradores, principalmente porque o local fica ao lado de um posto de combustíveis. Vídeos gravados por populares mostram os veículos sendo consumidos pelo fogo e uma intensa fumaça tomando conta da região.

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Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar o incêndio. Apesar da gravidade da ocorrência, não houve registro de feridos.

Veículos ficaram destruídos | Foto: Reprodução Redes Sociais

Segundo informações oficiais, um dos ônibus atingidos pertence à prefeitura de Picos e teve apenas danos leves.

Os demais são vinculados à Secretaria de Estado da Educação do Piauí (Seduc), que já providenciou a substituição dos veículos para garantir o transporte dos alunos. As causas do incêndio ainda serão investigadas.