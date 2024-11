Van que levava pacientes de Sapeaçu para Humildes pega fogo

Veículo pegou fogo na manhã desta sexta-feira, 8 - Foto: Reprodução

Vídeos e imagens que circulam nas redes sociais mostram uma van que saiu de Sapeaçu e que levava pacientes para consultas, pegando fogo próximo à Humildes, município baiano próximo à Feira de Santana, na manhã desta sexta-feira, 8.

De acordo com uma passageira, deu tempo de todas as pessoas saírem do veículo antes do incidente. Nos vídeos, os passageiros olham de longe o carro pegar fogo e soltar estalos de pequenas explosões.

Leia também:

>> Incêndio atinge terreno próximo ao Cras de Pau da Lima

>> Pneus são incendiados durante protesto contra morte de Capoeirista

>> Destruição: ônibus pega fogo em Vista Alegre

O Portal A TARDE entrou em contato com a prefeitura de Sapeaçu, mas não obteve retorno.

Confira os vídeos: