Pneus são incendiados durante protesto contra morte de Capoeirista

A familia do capoeirista José Jorge dos Santos, de 64 anos, morto a tiros pela Polícia Civil nesta quarta-feira, 30, dentro de casa, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, protestou colocando fogo em pneus e madeira na Estrada do Coco, no final da tarde desta quarta.

O ato durou cerca de uma hora. O Corpo de Bombeiros apagou as chamas e o trecho foi liberado às 18h. Um longo congestionamento se formou no local.



Em nota, a Polícia Civil disse que equipes estavam no local para cumprir mandados de prisão, busca e apreensão. O capoeirista teria sido baleado após atacar um dos agentes com um golpe de faca, atingindo o colete dele.

Já a família afirma que não houve ataque e que ele foi morto injustamente após a casa ter sido invadida pelos policiais, que já chegaram atirando.

José Jorge foi encaminhado ao Hospital Menandro de Farias, que fica no mesmo município, onde foi constatado o óbito.

O caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), para ser investigado. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) em Salvador, para ser necropsiado. Não há detalhes sobre o sepultamento do mestre capoeirista.