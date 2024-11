Após cancelamento de júri, julgamento de Cupertino já tem nova data

Paulo Cupertino foi acusado de triplo homicídio qualificado - Foto: Divulgação/Polícia Civil de São Paulo

Após a suspensão do julgamento de Paulo Cupertino, acusado pelas mortes do ator Rafael Miguel e os seus pais, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) já tem uma nova data para realizar o júri.

Segundo informações do Metrópoles, o julgamento de Cupertino deve acontecer no dia 20 de março de 2025, às 9h. O júri, que deveria acontecer no dia 10 de outubro, foi cancelado devido à demissão do advogado Alexander Neves Lopes.

No mesmo dia, no Fórum Criminal da Barra Funda, o acusado tentou agredir os advogados da defesa e, por estar muito inquieto, teve que ser algemado em plenário. O quadro de jurados seria composto por seis mulheres e um homem. Devido à grande quantidade de testemunhas, o dia 21 de março está reservado para o julgamento de Cupertino, na 1ª Vara do Júri da Capital, em São Paulo.

Leia também

>> Julgamento de Paulo Cupertino é anulado e segue sem data para ocorrer

>> Polícia encontra esconderijo do assassino do ator Rafael Miguel, no Paraguai

>> Paulo Cupertino vai a júri popular por assassinato de Rafael Miguel

Em 2019, o crime ganhou grande repercussão midiática. Por justificativa de não aceitar o namoro entre o ator Rafael Miguel, na época com 22 anos, e a sua filha Isabela Tibcherani, então com 18 anos, Cupertino atirou 13 vezes contra os jovens e os pais do ator, João Alcisio Miguel, de 52, e a mãe, Miriam Selma Miguel, de 50, na zona sul paulistana.

Paulo Cupertino foi acusado de triplo homicídio qualificado. Depois do crime, fugiu para o Mato Grosso do Sul e, em seguida, para o Paraguai. Ele foi preso na mesma região onde o crime ocorreu, escondido em um hotel.