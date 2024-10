Julgamento de Paulo Cupertino é anulado e segue sem data para ocorrer

Paulo Cupertino responde na Justiça por ter matado Rafael Miguel - Foto: Reprodução

O julgamento de Paulo Cupertino, réu em uma ação penal por ter matado o ator Rafael Henrique Miguel e os pais dele, João Alcisio e Miriam Selma Miguel, foi anulado. O julgamento chegou a ser iniciado nesta quinta-feira, 10, no Fórum da Barra Funda, em São Paulo, mas foi suspenso após réu destituir o atual advogado de defesa.

Por conta disso, todos os processos ficam anulado e a Justiça vai ter que marcar uma nova data para o júri onde os depoimentos serão colhidos novamente. Duas das sete pessoas selecionadas para participar do júri foram ouvidas e em seguida o réu anunciou a mudança de advogado.

Relembre o caso

Paulo Cupertino responde na Justiça por ter matado Rafael Miguel, conhecido por interpretar o "Paçoca" na novela 'Chiquititas' do SBT; e os pais do jovem. Cupertino era contra o namoro da filha dele, Isabela Tibcherani, com Rafael. As vítimas foram mortas a tiros na casa do reú em 9 de junho de 2019.