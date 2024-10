Candidato a vereador é preso por dar óculos com câmera para eleitores

Caso ocorreu em Ourilândia do Norte - Foto: Reprodução

Um vereador candidato à reeleição no município de Ourilândia do Norte (PA) identificado como Edivaldo Borges Gomes, o Irmão Edivaldo (MDB), foi preso em flagrante suspeito de dar óculos com câmera para seus apoiadores.

O objetivo era que os eleitores utilizassem o óculos durante a votação, permitindo que sua equipe verificasse se realmente haviam votado nele. O objeto espião foi importado da China.

A prática configura crime eleitoral e foi registrada na Delegacia de Ourilândia do Norte. As investigações foram iniciadas e a polícia confirmou a veracidade das suspeitas.

A fraude foi descoberta após fiscais eleitorais desconfiarem da repetição de um mesmo modelo de óculos entre vários eleitores na seção de votação. O esquema consistia em entregar o óculos a eleitores previamente comprados, que registravam seus votos em vídeo e, ao deixar o local de votação, entregavam o equipamento à equipe do vereador, recebendo o pagamento em seguida.

Segundo a Polícia Civil, houve outros envolvidos, que foram acionados pela polícia para prestarem os esclarecimentos. O candidato foi posto em liberdade condicional, sob pagamento de fiança.