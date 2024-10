Traficante é preso dentro de táxi na região da Barra, em Salvador

Agentes do Batalhão de Polícia de Pronto Emprego Operacional (BPeo) apreenderam drogas após serem acionados por transeuntes - Foto: Divulgação

Um homem que traficava drogas na região do bairro da Barra, em Salvador, foi preso em abordagem policial a bordo de um táxi. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, 9.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os policiais militares foram acionados por transeuntes após perceberem a movimentação do suspeito no local. Foram encontradas 32 porções de maconha, 11 pedras de crack e sete de cocaína durante abordagem realizada por agentes do Batalhão de Polícia de Pronto Emprego Operacional (BPeo).

O material apreendido e o suspeito foram apresentados na Central de Flagrantes onde ele responde pelo crime.