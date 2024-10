Suspeito de tráfico é preso durante treinamento do Core no Cabula

Imagem ilustrativa - Foto: Divulgação

Um homem foi preso com drogas e rádio transmissor durante uma ação de treinamento do curso de operações táticas especiais da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

A ação foi deflagrada nas primeiras horas desta quinta-feira, 10, no bairro do Cabula em Salvador e contou com várias viaturas do Core.



Segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE, os policiais estavam realizando as ações na região de Narandiba, quando localizaram o suspeito e efetuaram a prisão. O homem foi encaminhado para a Central de Flagrante, assim como o material apreendido.