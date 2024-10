Incêndio atinge apartamento na Barra

O Corpo de Bombeiros esteve no local para debelar as chamas - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Um apartamento foi atingido por um incêndio, no início da manhã desta quinta-feira, 10, na rua Presidente Kennedy, no bairro da Barra, em Salvador. De acordo com as primeiras informações, uma mulher foi socorrida e levada para uma unidade de saúde apenas para monitoramento. Uma criança de dois anos também estaria no apartamento.

O Corpo de Bombeiros esteve no local para debelar as chamas e o prédio foi liberado por volta das 8h30 após avaliação de riscos realizada pela Codesal.



Segundo a tenente Capitã PM Ana Rios, a equipe de bombeiros foi acionada por volta das 7h para atender ao incêndio no local, que aparentemente teria iniciado em cômodo próximo à cozinha.



"Aparentemente teve origem num cômodo, vizinho da cozinha, que é uma espécie de dispensa, mas também a gente não tem certeza, precisa passar por perícia. A moradora estava muito abalada, e precisou ser atendida pelo SAMU", disse ela.

Moradores do edifício afirmaram que, por volta das 6h40, ouviram um barulho do apartamento e vizinhos gritando por socorro e que estava acontecendo incêndio no imóvel.



"Achei que tinha acontecido algo com a minha namorada que estava no banho no momento. Quando ouvimos os gritos, só deu tempo da gente pegar a chave, o celular, que são as coisas mais essenciais para a gente se comunicar com as pessoas. Abrimos o apartamento para descer e ficar em segurança", disse o morador Fabiano.

"O vizinho que mora ao lado do apartamento que pegou o fogo, saiu descendo todos os andares, avisando: "fogo, fogo, fogo". Ele bateu em todas as portas, e graças a Deus, todo mundo conseguiu evacuar tempo, pelas escadas ainda, a fumaça ainda não tinha descido em grande quantidade pelo prédio. A moça do que mora no apartamento, junto com a criancinha, já estavam aqui embaixo quando a gente chegou", disse uma outra moradora.