Vendedor ambulante é morto em Feira de Santana; suspeitos foram presos

Dois suspeitos foram presos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um jovem, identificado como Pedro Henrique de Almeida de Jesus de 19 anos foi assassinado a tiros por volta das 18h20 desta quarta-feira, 9, na Rua Tomé de Souza, no bairro Calumbi, em Feira de Santana, conforme apuração do portal Acorda Cidade.

Pedro Henrique, mais conhecido pelo apelido de “Peu”, era vendedor ambulante e morava na mesma rua onde o crime aconteceu. Ele foi atingido no rosto, tórax e nádegas, e morreu no local.

Dois suspeitos do homicídio e de uma tentativa de homicídio no local foram presos por policiais da 64ª Companhia Independente (CIPM). A prisão ocorreu após alerta do Centro Integrado de Comunicação (Cicom/190) que foram informandos sobre a ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua Tomé de Souza.

Durante a abordagem, foi encontrado um revólver municiado. Os suspeitos e a arma foram levados à central de flagrantes.