Incêndio atinge terreno próximo ao Cras de Pau da Lima

Um incêndio em um terreno foi registrado no início da noite deste domingo, 3, no Bairro de Pau da Lima, em Salvador. O fogo ocorreu em uma área localizada atrás do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da região.

De acordo com informações, não houve danos ao patrimônio. A equipe de guardas municipais que trabalha nas proximidades acionou os bombeiros, que rapidamente atenderam à ocorrência e controlaram as chamas. Felizmente, não foram registrados feridos ou danos significativos no local.

O CRAS de Pau da Lima está situado na Rua Nossa Senhora Auxiliadora, e imagens que circulam nas redes sociais mostram a luz laranja das chamas, bem como o congestionamento formado na área em decorrência da situação.