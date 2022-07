Incra obriga trabalho presencial para servidores com sintomas de Covid

Os servidores do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) com sintomas de Covid estão sendo obrigados a trabalhar presencialmente, e o mesmo vale para aqueles que tiveram contato com infectados em casa. A informação foi publicada pelo colunista Guilherme Amado, neste sábado, 9.



A ordem do Incra veio no último dia 29, segundo a coluna, em resposta à consulta da superintendência do Incra em Santa Catarina. “Não compete à administração adotar providências com relação aos demais servidores que eventualmente tiveram contato com o servidor infectado. Tais servidores devem permanecer em trabalho presencial”, diz o Instituto.

Em outro comunicado, o Incra afirmou que ninguém deixará o trabalho de forma presencial sem atestado médico, mesmo quem apresente sintomas da doença. “Trabalho remoto não mais existe”.

Nos últimos dois anos, pelo menos 673 mil brasileiros morreram de Covid. A média móvel, de 234, é a maior em cem dias.