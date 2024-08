Indígenas ficam feridos após conflito com produtores rurais em MG

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital da Vida e ninguém corre risco de morte - Foto: Reprodução

Ao menos seis indígenas guarani kaiowá ficaram feridos em um confronto armado com produtores rurais em Douradina, no Mato Grosso do Sul, no sábado, 3. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital da Vida e ninguém corre risco de morte.

SOS GUARANI KAIOWÁ



O povo Guarani Kaiowá está sendo atacado, a força nacional recuou e o @govbr segue omisso! Cadê @funaioficial, @mpovosindigenas, @mjspgov???



Pessoal, ajudem a espalhar!!!! É urgente, tem mais de 10 pessoas baleadas, em Mato Grosso do Sul! pic.twitter.com/WF3vRuMX44 — Nidéwãna #PEC48NÃO (@Karibuxi) August 3, 2024

>> Brasil registra aumento de assassinatos infantil de indígenas



>> Força Nacional faz operação em 21 terras indígenas

Informações da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) apontam que a situação se iniciou na sexta-feira, 2, quando um mecânico ficou preso em um bloqueio indígena na região. Os agentes foram acionados para intervir, mas, segundo eles, não houve disparos de arma de fogo durante essa situação.



No dia seguinte, as agressões começaram logo após a saída de agentes do local, e depois novamente acionada, quando produtores rurais se reuniram para retirar os indígenas de uma área chamada de Pikyxyin e Kurupa'yty ou "Sítio Boa Esperança e Sítio Cedro", que fica aos fundos da retomada principal dos indígenas. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público Federal (MPF)

Não há informações sobre o momento em que o confronto começou - se foi antes ou depois da tentativa de retirada dos indígenas.