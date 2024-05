Influenciador é preso suspeito de vender 'iPhone de argila' | A TARDE

Um homem de 31 anos foi preso nesta quinta-feira, 25, suspeito de vender celulares falsos, feitos com argila, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Civil, ele é influenciador digital e tem quase 300 mil seguidores nas redes sociais.

As investigações começaram após a vítima procurar uma delegacia para denunciar ter sofrido um golpe. Ela disse que viu um anúncio, no marketplace de uma rede social, de dois celulares do modelo iPhone 15 Pro Max por R$ 13 mil.

Segundo o delegado do caso, Gabriel Teixeira, a mulher conversou com o vendedor por meio um aplicativo de mensagens e chegando no local de encontro ela tentou conferir o produtor, mas o o autor a ameaçou, afirmando estar armado e exigindo que ela fizesse a transferência do valor de R$ 13 mil por PIX. A vítima fez o pagamento e, após o homem deixar o local de carro, abriu a caixa e se deparou com os falsos telefones, feitos de argila

O investigado negou o crime, mas, de acordo com o delegado, os indícios apontam para o indiciamento dele pelo crime de extorsão majorado pelo uso de arma de fogo.