INSS atende em novo horário nos dias das partidas do Brasil

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Durante os jogos da Seleção Brasileira, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deve ter expediente reduzido. Os atendimentos humanos da Central 135 sofrerão mudanças nos dias 19 e 24 de junho.

Nas duas datas (19 e 24), a Central 135 funcionará com redução de 32% do quantitativo contratual. Sendo assim, o expediente fica da seguinte forma:

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Dia 19 (sexta-feira): o atendimento humano será encerrado às 20h30

(sexta-feira): o atendimento humano será encerrado às 20h30 Dia 24 (quarta-feira): o atendimento humano será encerrado às 18h.

Apesar da redução no atendimento, o atendimento eletrônico da Central 135, o site e o aplicativo Meu INSS, seguem funcionando normalmente, disponíveis 24 horas por dia.

Por esses canais é possível acessar serviços e informações à qualquer horário.