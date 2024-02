Instituto Rui Barbosa (IRB) empossa nova diretoria no próximo dia 20 | A TARDE

No próximo dia 20 de fevereiro, em Brasília, a nova Diretoria do Instituto Rui Barbosa (IRB) vai tomar posse para o biênio 2024-2025, tendo à frente o Conselheiro Edilberto Pontes (TCE-CE) pelo segundo mandato na Presidência.

Conhecida como “A Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas”, entre os planos da instituição estão a inauguração da nova sede na Capital Federal, ainda este ano, e a ampliação da equipe de colaboradores.

“Temos a necessidade de continuar ampliando a institucionalização do IRB, que ele siga sendo uma entidade necessária para a sociedade, contribuindo para o aprimoramento do trabalho dos Tribunais de Contas em todo o Brasil”, disse o Presidente Edilberto Pontes.

Outra meta do IRB para o novo biênio é que os Comitês Técnicos possam gerar relatórios e diagnósticos das atuações com os impactos gerados à sociedade.

A eleição da nova Diretoria e do novo Conselho Fiscal do IRB foi realizada em novembro do ano passado, em formato de chapa única, com 32 votos favoráveis.

Veja a nova Diretoria e o novo Conselho Fiscal do Instituto Rui Barbosa:

Presidente: Edilberto Carlos Pontes Lima (TCE-CE)

Vice-Presidente de Relações Institucionais: Ivan Lelis Bonilha (TCE-PR)

Vice-Presidente de Desenvolvimento Institucional: Mário Manoel Coelho de Mello (TCE-AM)

Vice-Presidente de Ensino, Pesquisa e Extensão: Sebastião Helvécio Ramos de Castro (TCE- MG)

Vice-Presidente de Auditoria: Inaldo da Paixão Santos Araújo (TCE-BA)

Vice-Presidente de Desenvolvimento e Políticas Públicas: Cristiana de Castro Moraes (TCE-SP)

1º Secretário: Alexandre Postal (TCE-RS)

2º Secretário: Fabrício Macedo Motta (TCE-GO)

Tesoureiro: Severiano José Costandrade de Aguiar (TCE-TO)

Conselho Fiscal - Titulares: Carlos Thompson Costa Fernandes (TCE-RN), Celmar Rech (TCE-GO), José Valdomiro Távora de Castro Júnior (TCE-CE), Luís Eduardo Cherem (TCE-SC), Maria Elizabeth Cavalcante de Araújo Picanço (TCE-AP).