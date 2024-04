Integrantes do MST invadem área do governo federal em Itabela | A TARDE

Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra teriam invadido uma área do governo federal na cidade de Itabela, no extremo sul da Bahia.

Segundo informações divulgadas pelo jornal Nacional, o local abriga laboratórios e lavouras da Ceplac, órgão do Ministério da Agricultura responsável por fazer pesquisas em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

O MST se manifestou afirmando que reivindica o terreno para uma reforma agrária. Segundo o Ministério da Agricultura, a área é produtiva há mais de 40 anos. A pasta informou também que tomou medidas legais e administrativas para a retirada dos invasores.