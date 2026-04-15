IR 2026: Receita retém 900 mil declarações; saiba como evitar a malha fina

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Imposto de Renda 2026 - Foto: Denisse Salazar/ Ag. A TARDE

A Receita Federal já identificou 879,4 mil declarações do Imposto de Renda retidas para análise por possíveis pendências, de um total superior a 11 milhões já enviadas por contribuintes até a última segunda-feira, 13.

De acordo com o órgão de fiscalização, o volume representa um recorde de velocidade de entrega em relação aos anos anteriores, com mais de 60% das declarações seguindo o modelo pré-preenchido.

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A Receita Federal esclarece que, por mais que essas declarações estejam retidas, a maior parte dos contribuintes não estão de fato na temida malha fina.

Por meio de nota, o órgão afirma que há um processo considerado normal e de maior retenção no início da campanha, momento em que as informações ainda passam por:

Ajustes;

Confirmações;

Retificações.

O que fazer em casos de erros?

Em casos de erros com o Imposto de Renda 2026, a pessoa precisa fazer uma retificação do IR. Para isso ela deve seguir o passo a passo:

Abrir o programa da declaração deste ano;

Selecionar a opção “Retificar”;

Selecionar a declaração que será corrigida.

Vale ressaltar que as declarações já enviadas são identificadas pelo número do recibo, pelo tipo (completa ou simplificada) e pelo nome e CPF do contribuinte.

Caso seja a primeira vez que o contribuinte esteja fazendo a retificação, basta selecionar na tela a que aparece com o nome de “Original”.

Caso seja a segunda, selecione a que estiver nomeada como “Retificadora”. O programa vai criar, de forma automática, uma cópia da declaração que foi enviada com erro na aba “Em preenchimento”.

Imposto de Renda 2026 | Foto: Agência Brasil/ Marcelo Camargo

Verificação de erros

Ainda é possível verificar se há algum erro antes de enviar, basta selecionar a aba “Fichas de declaração” e clicar na opção “Verificar pendências”.

Alertas vermelhos devem ser corrigidos imediatamente, pois impedem que a declaração, mesmo a retificadora, seja entregue.

Os amarelos chamam atenção do contribuinte para uma possível correção, mas não impedem que a declaração seja enviada à Receita.