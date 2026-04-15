TECNOLOGIA
Samsung anuncia lançamento de Galaxy A57 e A37 no Brasil; veja preços
Aparelhos chegam com suporte de seis anos de atualizações e novos recursos de inteligência artificial
A Samsung anunciou, nesta quinta-feira, 15, o lançamento dos novos aparelhos Galaxy A57 e A37 no Brasil. Eles fazem parte de uma das linhas mais populares da marca no país.
O grande destaques em atualizações foi o modelo A57, enquanto o A37 recebeu mudanças mais tímidas entre os dois lançamentos.
Ambos chegam ao Brasil com o Android 16 e a nova One UI 8.5, que ainda está em fase de testes andes do lançamento de outros aparelhos.
Além disso, eles contam com um suporte de seis anos de atualizações e funções de inteligência artificial (IA) como:
- Transcrição de voz;
- Removedor de objetos, sombras e reflexos em fotos;
- AI Select;
- Melhor expressão facial;
- Sugestões de edição e filtros personalizados para a câmera;
- Corte automático em partes importantes dos vídeos;
- Leitura em voz alta (no navegador da Samsung);
- Nova Bixby com IA;
- Funções do Google, como o Circule para Pesquisar e o Gemini.
Veja as novidades do A57 e A37
O aparelho que mais recebeu mudanças foi o Galaxy A57, com um grande destaque no corpo do aparelho, que agora está menor, mais fino e mais leve.
Ele também é o que mais se aproxima da linha Galaxy S em características gerais.
Ambos aparelhos contam com o vidro Gorilla Glass Victus+ na tela e traseira, mas só no A57 o usuário encontra laterais em alumínio.
Somado a isso, eles contam com leitores de impressão digital sob a tela e avançam com a certificação IP67 para a IP68.
Desempenho
Quando se fala em desempenho, o A57 recebe um leve salto no chip Exynos 1580 para o 1680.
Ele traz 8 GB de RAM e opções de 128 GB e 256 GB de armazenamento.
Já o A37 agora traz o Exynos 1480 e até 8 GB de RAM, além de 128 GB ou 256 GB de armazenamento.
Resfriamento
Os dois celulares são equipados com câmaras de vapor para resfriar os componentes internos em atividades de maior intensidade.
Bateria
A bateria dos dois é a mesma, 5.000 mAh com suporte para carregadores de 45W, embora a Samsung envie um carregador com 25W na caixa.
Tela
O tamanho das telas dos dois é o mesmo, 6,7" com resolução Full HD+ e pico de brilho de até 1.900 nits. Porém, o modelo A57 conta com um painel Super AMOLED+, enquanto o A37 traz o padrão Super AMOLED.
Câmeras
No grupo de câmeras tanto o A37 quanto o A57 contam com um sensor principal de 50 MP podendo gravar vídeos em 4K a 30 fps.
Os dois celulares também utilizam o mesmo sensor macro de 5 MP e a câmera frontal, que conta com 12 MP.
O único ponto que diferencia a câmera dos dois é o sensor de ângulo aberto, onde o A37 conta com um de 8 MP, já o A57 tem um de 12 MP.
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Custo-benefício
Os modelos fazem parte da linha conhecida como a mais “custo-benefício” da Samsung sendo muito procurados pelo público.
O ponto que prova isso é a alta adesão da última geração, o A36 e o A56, estão entre os celulares da Samsung mais vendidos ao redor do mundo no quinto trimestre de 2025, de acordo com dados da consultoria Counterpoint Research.
Preços
Os novos modelos A37 e A57 já podem ser comprados nos canais oficiais da Samsung e também no varejo brasileiro. Confira os preços sugeridos:
Galaxy A37
- R$ 3.299, 6 GB de RAM + 128 GB;
- R$ 3.599, 8 GB de RAM + 256 GB.
Galaxy A57
- R$ 3.599, 8 GB de RAM + 128 GB;
- R$ 3.999, 8 GB de RAM+ 256 GB.
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