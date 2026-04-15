Samsung anuncia lançamento de Galaxy A57 e A37 no Brasil; veja preços

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Samsung A57 - Foto: Divulgação | Samsung

A Samsung anunciou, nesta quinta-feira, 15, o lançamento dos novos aparelhos Galaxy A57 e A37 no Brasil. Eles fazem parte de uma das linhas mais populares da marca no país.

O grande destaques em atualizações foi o modelo A57, enquanto o A37 recebeu mudanças mais tímidas entre os dois lançamentos.

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Ambos chegam ao Brasil com o Android 16 e a nova One UI 8.5, que ainda está em fase de testes andes do lançamento de outros aparelhos.

Além disso, eles contam com um suporte de seis anos de atualizações e funções de inteligência artificial (IA) como:

Transcrição de voz;

Removedor de objetos, sombras e reflexos em fotos;

AI Select;

Melhor expressão facial;

Sugestões de edição e filtros personalizados para a câmera;

Corte automático em partes importantes dos vídeos;

Leitura em voz alta (no navegador da Samsung);

Nova Bixby com IA;

Funções do Google, como o Circule para Pesquisar e o Gemini.

Veja as novidades do A57 e A37

O aparelho que mais recebeu mudanças foi o Galaxy A57, com um grande destaque no corpo do aparelho, que agora está menor, mais fino e mais leve.

Ele também é o que mais se aproxima da linha Galaxy S em características gerais.

Ambos aparelhos contam com o vidro Gorilla Glass Victus+ na tela e traseira, mas só no A57 o usuário encontra laterais em alumínio.

Somado a isso, eles contam com leitores de impressão digital sob a tela e avançam com a certificação IP67 para a IP68.

Desempenho

Quando se fala em desempenho, o A57 recebe um leve salto no chip Exynos 1580 para o 1680.

Ele traz 8 GB de RAM e opções de 128 GB e 256 GB de armazenamento.

Samsung A57 | Foto: Divulgação | Samsung

Já o A37 agora traz o Exynos 1480 e até 8 GB de RAM, além de 128 GB ou 256 GB de armazenamento.

Samsung A37 | Foto: Divulgação | Samsung

Resfriamento

Os dois celulares são equipados com câmaras de vapor para resfriar os componentes internos em atividades de maior intensidade.

Bateria

A bateria dos dois é a mesma, 5.000 mAh com suporte para carregadores de 45W, embora a Samsung envie um carregador com 25W na caixa.

Tela

O tamanho das telas dos dois é o mesmo, 6,7" com resolução Full HD+ e pico de brilho de até 1.900 nits. Porém, o modelo A57 conta com um painel Super AMOLED+, enquanto o A37 traz o padrão Super AMOLED.

Câmeras

No grupo de câmeras tanto o A37 quanto o A57 contam com um sensor principal de 50 MP podendo gravar vídeos em 4K a 30 fps.

Os dois celulares também utilizam o mesmo sensor macro de 5 MP e a câmera frontal, que conta com 12 MP.

O único ponto que diferencia a câmera dos dois é o sensor de ângulo aberto, onde o A37 conta com um de 8 MP, já o A57 tem um de 12 MP.

Custo-benefício

Os modelos fazem parte da linha conhecida como a mais “custo-benefício” da Samsung sendo muito procurados pelo público.

O ponto que prova isso é a alta adesão da última geração, o A36 e o A56, estão entre os celulares da Samsung mais vendidos ao redor do mundo no quinto trimestre de 2025, de acordo com dados da consultoria Counterpoint Research.

Preços

Os novos modelos A37 e A57 já podem ser comprados nos canais oficiais da Samsung e também no varejo brasileiro. Confira os preços sugeridos:

Galaxy A37

R$ 3.299, 6 GB de RAM + 128 GB;

R$ 3.599, 8 GB de RAM + 256 GB.

Galaxy A57