TECNOLOGIA
Instagram surpreende e lança função que revoluciona plataforma
Novidade deve mudar dinâmica dentro da rede social
O Instagram lançou uma nova função que deve mudar a dinâmica nas publicações e interações dentro da rede social. Agora será possível que o usuário edite, dentro um prazo determinado pela plataforma, os comentários feitos nos posts.
Os comentários poderão ser editados em até 15 minutos, dando a possibilidade uma maior controle sobre o que foi escrito pelo usuário, corrigindo, por exemplo, erros ortográficos.
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Como usar a função?
A função estará disponível abaixo do comentário feito pelo usuário, ao lado da opção 'responder'. Para fazer a alteração, será preciso apenas clicar na palavra, abrindo a edição do texto publicado.
É importante lembrar que a ferramenta, que já existia no chat da rede social administrada pela Meta, está disponível apenas para os autores dos comentários. Não será, portanto, possível editar uma mensagem escrita por outra pessoa.
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