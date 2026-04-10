YouTube anuncia aumento no preço de assinatura; veja valores

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YouTube Premium - Foto: Divulgação | YouTube

O YouTube anunciou, nesta sexta-feira, 10, que vai aumentar o valor das assinaturasdo plano “Premium” e do aplicativo “Music”. Vale ressaltar que essa é a primeira vez que o valor das assinaturas da plataforma vão mudar desde 2023.

A mudança chega com a justificativa de “continuar oferecendo uma experiência de alta qualidade” aos usuários.

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Confira os valores dos aumentos

Os planos afetados pelos aumentos no preços foram:

YouTube Premium, plano individual e família;

YouTube Music, plano individual e família;

YouTube Lite.

YouTube Premium Plano Individual

O plano individual do YouTube Premium vai passar de US$ 13,99 para US$ 15,99 por mês, na conversão atual seria R$ 80,31.

YouTube Premium Plano Família

O plano família do YouTube Premium, que permite o administrador adicionar outras cinco contas no benefício, vai passar de US$ 22,99 para US$ 26,99 por mês, na conversão atual seria R$ 135,56.

YouTube Premium | Foto: Divulgação | YouTube

YouTube Music Individual

Já no caso do YouTube Music, o plano individual vai subir de US$ 10,99 para US$ 11,99 por mês, que na conversão atual resulta em R$ 60,22.

YouTube Music Plano Família

Além disso, o plano familiar do YouTube Music vai sofrer um aumento de US$ 16,99 para US$ 18,99 por mês, que no Brasil seria o valor de R$ 95,38.

YouTube Music | Foto: Divulgação | YouTube

YouTube Lite

Por fim, o plano de assinatura mais barato do YouTube que bloqueia anúncios na maioria dos vídeos vai aumentar para U$ 8,99, que convertido para o Real resulta em R$ 45,15.

Onde os preços mudam

Até o momento, a mudança está em vigor somente nos Estados Unidos, sem previsão de se chegarão ao Brasil no futuro.

Os novos preços entram em vigor para novos clientes. Os antigos verão a mudança no próximo pagamento.

“Estamos atualizando o preço dos planos do YouTube Premium nos EUA pela primeira vez desde 2023 para continuar oferecendo uma experiência de alta qualidade que apoia criadores e artistas no YouTube. Essa mudança nos permite manter os recursos que nossos membros mais valorizam: visualização sem anúncios, reprodução em segundo plano e uma enorme biblioteca com mais de 300 milhões de faixas no YouTube Music”, diz o streaming.