MUDANÇA
Brasileiros deverão usar novo aparelho para não ficar sem sinal de TV
A mudança começa a valer a partir de junho deste ano
Uma nova tecnologia chegou trazendo mudanças na transmissão da televisão aberta do Brasil. Chamada de TV 3.0, o sistema combina o sinal tradicional de radiodifusão com a internet, exigindo o uso de um aparelho conversor para garantir o sinal.
De acordo com informações divulgadas pelo jornal Diário do Comércio, alguns aparelhos de TV mais modernos já contam com o sistema embutido, enquanto outros não são compatíveis com o novo sistema.
Prevista para entrar em vigor já em junho de 2026, a TV 3.0 promete oferecer uma experiência mais moderna, interativa e com qualidade superior de imagem e som das anteriores, integrando transmissão via antena com conexão à internet.
Como funciona a TV 3.0?
Na prática, a integração do sinal de antena com a internet permite que o telespectador assista a transmissão de programas, ou jogos de futebol, enquanto acessa outras funções interativas no aparelho ao mesmo tempo.
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Dentre essas funções estão reprises e bastidores, permitindo que o público fique cada vez mais próximo do conteúdo reproduzido. Além de participar de enquetes ao vivo e ter acesso a diferentes ângulos de partidas esportivas.
Quanto vai custar o conversor?
Chamado de DTV+, o equipamento conversor estará custando em média R$ 350. Ele será conectado à TV via cabo HDMI e permitirá captar o novo sinal, unindo antena e internet em uma única transmissão.
Apesar do valor alto, está havendo uma discussão sobre possíveis subsídios para famílias de baixa renda, garantindo o acesso de todos ao novo modelo de transmissão de canais.
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