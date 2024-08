João Paulo Schoucair é reconduzido a cargo de conselheiro do CNJ

Schoucair é promotor de Justiça no MP-BA - Foto: Luiz Silveira | Agência CNJ

O baiano João Paulo Schoucair tomou posse nesta terça-feira, 13, para mais um biênio como conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A oficialização da recondução ocorreu na sede do órgão, em Brasília, em cerimônia conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso.

Promotor de Justiça no Ministério Público da Bahia (MP-BA), Schoucair ocupada, desde 2022, a vaga do CNJ destinada a membro dos MPs estaduais, por indicação da Procuradoria-Geral da República.

Schoucair reafirmou o compromisso de desempenhar seu papel em conformidade com os preceitos constitucionais, buscando soluções que promovam o consenso, o diálogo institucional, a independência dos poderes e o absoluto respeito aos direitos e garantias fundamentais.

“Continuarei dedicando todos os meus esforços ao seu aperfeiçoamento, visando uma Justiça cada vez mais acessível, transparente e eficiente”, afirmou o promotor baiano, durante a cerimônia de posse.

Em sua fala, Barroso destacou algumas das principais atividades já exercidas pelo conselheiro no CNK.

“Aqui no Conselho, onde tem prestado bons serviços, João Paulo Schoucair atuou como presidente da Comissão Permanente de Aperfeiçoamento da Justiça Militar, do Fórum Nacional do Poder Judiciário para equidade racial e do Fórum Nacional do Poder Judiciário para monitoramento e efetividade das demandas relacionadas aos povos indígenas”, disse Barroso.