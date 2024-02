Jornalista Nathalia Santos é baleada em tentativa de assalto | A TARDE

A jornalista Nathalia Santos, ex-comentarista do programa Esquenta, da TV Globo, foi vítima de um tiro na madrugada de segunda-feira, 12, durante a saída da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Ela estava em um táxi com o marido, quando foram alvos de uma tentativa de assalto. O veículo foi alvejado e a comunicadora foi atingida no quadril.

De acordo com a assessoria da jornalista, Nathalia "precisou passar por cirurgia" e "está bem emocionalmente", mesmo sentindo algumas dores físicas que estão dentro do previsto para a recuperação.

“Tive medo do que poderia acontecer comigo. Como mãe, pensamos sempre nos nossos filhos em primeiro lugar, mas, graças a Deus, fui socorrida rapidamente e muito bem acolhida por toda a minha família, amigos e equipe”, disse Nathalia Santos, por meio de comunicado.

A apresentadora do Esquenta, Regina Casé, comentou na publicação da jornalista. “Meu amor. Sigo rezando desde o primeiro minuto para que você não sinta mais estas dores… Mesmo sua família sendo uma rede de apoio maravilhosa, você sabe que pode contar com a gente”, publicou a comandante do programa.

Famosos, conhecidos e fãs da jornalista também se manifestaram na publicação. “Essa violência está a cada dia pior! Mas dou graças pela sua vida, amiga! Boa recuperação”, postou uma seguidora.