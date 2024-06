Jovem abusada na UTI pelo pai estava com batimentos em 190 por minuto

Gravação das práticas foram feitas pelas equipes do hospital durante as visitas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A jovem de 17 anos, que foi abusada pelo próprio pai enquanto estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), apresentava batimentos em torno de 190 por minuto no momento em que o ato criminoso era cometido. O homem foi preso no dia 13 de maio pela Polícia Civil por suspeita de estupro vulnerável.

O caso foi revelado pelo Profissão Repórter, da Rede Globo, no programa que foi ao ar na terça-feira, 11. "Sempre que o genitor se aproxima da paciente [...], os batimentos cardíacos ficam altos, já tendo chegado a 190, sendo que já por cerca de três vezes", disse uma enfermeira ouvida como testemunha.

Para ser considerado como normal, o batimento cardíaco precisaria estar em torno de 50 a 90 por minuto. Caso este número esteja acima de 180, existem fortes indícios de que exista um problema no coração, podendo, inclusive, a desencadear uma possível parada cardíaca.

A gravação das práticas foram feitas pelas equipes do hospital durante as visitas. Eles flagraram o homem acariciando os seios por baixo do avental e tocando as pernas da jovem. Testemunhas contaram que as filmagens mostram ele abrindo a fralda da filha e acariciando a sua vagina, além de beijos excessivos no pescoço e peito dela.