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GOLPE

Jovem ganha iPhone de aniversário, mas recebe leite condensado na entrega

Situação gerou revolta e tristeza na família

Leilane Teixeira
Por

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Imagem ilustrativa da imagem Jovem ganha iPhone de aniversário, mas recebe leite condensado na entrega
- Foto: Arquivo pessoal

Uma jovem de 23 anos recebeu uma caixa de leite condensado no lugar de um celular comprado pela internet, em Praia Grande, no litoral de São Paulo.

Segundo relato da vítima, o aparelho — um iPhone 16e — havia sido adquirido pelo marido como presente de aniversário, por meio do site da Amazon. A entrega foi realizada na portaria do prédio onde ela mora, mas o conteúdo surpreendeu a família.

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O pacote foi aberto pelo marido, que encontrou o produto errado e registrou a situação em vídeo. Imagens de câmeras de segurança também mostram o momento da entrega.

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Decepção

De acordo com a consumidora, o código de rastreamento corresponde ao da encomenda, que constava como entregue no sistema da empresa.

A família entrou em contato com a Amazon, que informou que o caso será apurado. Até a última atualização, não havia posicionamento oficial.

Em nota, o Procon-SP orienta que, em casos de compras online, o consumidor pode exigir a troca pelo produto correto ou o reembolso integral.

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