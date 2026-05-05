Descontos do Desenrola 2.0 vão variar entre 30% a 90%; veja as regras

Os descontos do programa Desenrola 2.0 devem variar entre 30% a 90%, segundo a portaria que regulamenta a medida provisória, publicada nesta terça-feira, 5, pelo Ministério da Fazenda. O programa foi anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para reduzir o endividamento dos brasileiros.

Pelas regras, o programa estabelece descontos mínimos para a renegociação de dívidas conforme o tempo de atraso, com percentuais que variam de acordo com o tipo de crédito e aumentam quanto maior for a inadimplência.



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Faixas de desconto

1. Cartão rotativo e cheque especial

40%: para atraso entre 91 a 120 dias;

45%: para atraso entre 121 a 150 dias;

50%: para atraso entre 151 a 180 dias;

55%: para atraso entre 181 a 240 dias;

70%: para atraso entre 241 a 300 dias;

85%: para atraso entre 301 a 360 dias;

90%: para atraso entre 361 a 720 dias;

2. Cartão parcelado e crédito pessoal

30%: para atraso entre 91 a 120 dias;

35%: para atraso entre 121 a 150 dias;

40%: para atraso entre 151 a 180 dias;

45%: para atraso entre 181 a 240 dias;

60%: para atraso entre 241 a 300 dias;

75%: para atraso entre 301 a 360 dias;

80%: para atraso entre 361 a 720 dias.

As regras definem que esses percentuais são o piso obrigatório para negociação, de forma que as instituições financeiras podem oferecer descontos maiores, mas não inferiores.

Além disso, a quitação das dívidas poderá ser feita com recursos próprios, a partir da contratação de um novo crédito ou com recursos do FGTS.

Regras para uso do FGTS

O Governo Federal determinou que até 20% do FGTS pode ser utilizado para quitar ou para reduzir o tamanho das dívidas.

Para que isso seja feito, a instituição financeira que desejar participar do programa deverá informar à Caixa Econômica Federal qual será a destinação do saldo disponível na conta do beneficiário. Após essa comunicação, os recursos serão transferidos ao banco do cidadão que estiver em processo de renegociação de sua dívida.

A Caixa terá até 30 dias para liberar o recurso para a operação, que será realizada entre bancos.