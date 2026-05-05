Dólar registra queda e atinge menor patamar em mais de dois anos

O dólar registrou queda de 1,12% nesta terça-feira, 5, e está cotado a R$ 4,9121, sendo esse o menor patamar de fechamento desde o dia 26 de janeiro de 2024, quando era negociado a R$ 4,9105. Enquanto isso, o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, registrou valorização de 0,62%, chegando aos 186.754 pontos

A desvalorização do dólar foi impulsionada pelo maior apetite global por risco e pela repercussão da ata do Comitê de Política Monetária (Copom), que influenciou a percepção de investidores sobre o cenário econômico brasileiro.

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Cenário interno

No cenário doméstico, a ata do Copom indicou uma postura cautelosa do Banco Central diante das expectativas de inflação, visto que o documento destaca riscos associados ao cenário internacional, mas manteve a leitura de continuidade no processo de ajuste da taxa básica de juros.

A Bolsa brasileira acompanhou o movimento positivo e avançou 0,62%, aos 186.753 pontos. Entre os destaques, ações da Ambev registraram alta expressiva, chegando a subir até 17% após divulgação de resultados acima do esperado no primeiro trimestre.

Questão do petróleo

Além disso, a queda nos preços internacionais do petróleo favoreceu a migração de recursos para ativos de maior risco, como moedas de países emergentes e ações. Esse movimento contribuiu para a valorização do real frente à moeda norte-americana.

O mercado seguiu atento às tensões no Oriente Médio, especialmente em relação ao fluxo de petróleo pelo estreito de Ormuz. A região concentra cerca de 20% do transporte global de petróleo e gás, o que mantém a atenção sobre possíveis impactos inflacionários.

Após aumento de 5% na última semana, os preços do petróleo recuaram nesta terça-feira. O Brent, referência global, era negociado a US$ 110,13, com queda de 3,78% no fim da tarde, refletindo alívio momentâneo nas preocupações do mercado.