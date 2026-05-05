ECONOMIA
Grande rival do Burger King fecha as portas após décadas no mercado
Rede com décadas de história encerra unidades sem aviso e expõe crise no fast food em 2026
O mercado de fast food nos Estados Unidos vive um momento de ajuste — e uma rede tradicional já começou a encolher sem alarde. A Habit Burger Grill, concorrente do Burger King, iniciou o fechamento silencioso de unidades em estados estratégicos.
A decisão faz parte de um movimento da Yum! Brands, controladora da marca, que busca concentrar operações em regiões mais lucrativas.
Lojas localizadas em Nova Jersey e Carolina do Norte já encerraram as atividades recentemente, sem comunicação prévia aos clientes.
A rede foi comprada pela holding em 2020 por US$ 375 milhões, mas enfrentou, logo de início, os impactos da crise global de saúde.
Inflação e modelo pressionam operação
O conceito “fast casual”, com preços mais altos que o fast food tradicional, perdeu força diante da inflação de alimentos, que ultrapassou 20% nos últimos anos.
Com consumidores mais cautelosos, ficou mais difícil sustentar o modelo, especialmente com custos operacionais em alta.
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Reestruturação atinge outras marcas
A reorganização não se limita ao Habit Burger. Em fevereiro de 2026, a empresa também anunciou o fechamento de cerca de 250 unidades da Pizza Hut nos Estados Unidos, o equivalente a 3% da operação no país.
Enquanto isso, outras marcas do grupo, como Taco Bell e KFC, seguem em crescimento.
O cenário levou a empresa a revisar sua estratégia, com possibilidade até de venda de marcas que não atingirem metas financeiras.
Concorrência e custos apertam o setor
O segmento de hambúrgueres premium também enfrenta forte concorrência de redes como Five Guys e Shake Shack.
Entre os principais desafios estão:
- aumento no preço de insumos, como carne e vegetais
- consumidores migrando para opções mais baratas
- dificuldades logísticas em algumas regiões
- saturação do mercado
Impacto chega ao Brasil
Apesar de não operar no Brasil, a situação da marca influencia os planos da controladora no país.
A Yum! Brands assumiu diretamente a gestão da Taco Bell no Brasil em 2026, com planos de expansão.
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