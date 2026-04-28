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ECONOMIA

Rival do McDonald’s fecha as portas após décadas no mercado

Encerramento expõe crise das lanchonetes tradicionais diante de custos altos

Iarla Queiroz
Por

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Hi-Ho Burgers and Brews fecha unidade
Hi-Ho Burgers and Brews fecha unidade - Foto: Reprodução / Freepik

Após 79 anos de história, a Hi-Ho Burgers and Brews, anunciou o fechamento da unidade de Dilworth. A marca enfrenta um cenário cada vez mais desafiador, pressionada pelo crescimento contínuo de gigantes do setor e por um ambiente econômico menos favorável.

Pequenos contra gigantes: uma disputa desigual

Negócios regionais de hambúrguer operam em desvantagem estrutural. Sem o poder de escala de grandes redes, enfrentam custos mais altos desde a compra de ingredientes até a divulgação da marca.

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No caso da Hi-Ho, a aposta em produtos de maior qualidade significava também insumos mais caros — um risco em um mercado onde o consumidor ainda é altamente sensível a preço. Somado a isso, o aumento dos custos trabalhistas e a inflação dos alimentos apertam as margens e reduzem a margem de erro.

Mudança no consumo acelera a crise

O comportamento do consumidor também mudou — e rápido. Grandes cadeias oferecem cardápios padronizados, promoções nacionais e programas de fidelidade que mantêm o cliente sempre por perto.

Enquanto isso, redes menores dependem mais da tradição e da clientela fiel, o que as torna mais vulneráveis a crises econômicas e oscilações de renda.

Outro fator decisivo é a digitalização: conveniência, delivery ágil e presença ativa nas redes sociais deixaram de ser diferenciais e passaram a ser exigência. Quem não acompanha esse movimento acaba ficando para trás.

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O trunfo das gigantes do fast-food

Empresas como o próprio McDonald’s operam com vantagens difíceis de alcançar:

  • compras em larga escala, que reduzem custos por unidade;
  • força de marca com campanhas nacionais e presença global;
  • uso de tecnologia e dados para otimizar operações;
  • padronização que garante experiência uniforme ao consumidor.

Em um setor com margens apertadas, essa eficiência faz toda a diferença.

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Tags:

economia encerramento das atividades fast food

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