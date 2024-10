Jovem morre após ataque brutal do ex-namorado com espada

Homem foi preso em flagrante - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma jovem de 22 anos não resistiu aos ferimentos após ser atacada pelo ex-namorado com uma espada em Goiânia, neste sábado, 21. A vítima, identificada como Ana Julia Ribeiro Fernandes, estava internada em "estado gravíssimo" no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás informou que, "apesar de todos os esforços da equipe multidisciplinar", Ana Julia faleceu. O ex-namorado da jovem foi preso em flagrante na quinta-feira, 19, e é suspeito de ter assassinado sua atual namorada antes de atacar Ana Julia.

O primeiro crime ocorreu na cidade de Edeia (GO), a 120 km da capital. Segundo a Polícia Civil de Goiás, o homem golpeou a atual companheira em casa, resultando em sua morte no local.

Leia mais:

>> Maior fiscalização provoca queda de 84% na extração de ouro

>> Plataforma da Petrobrás sofre inclinação acidental na Bacia de Campos

Após o primeiro ataque, ele se dirigiu ao local de trabalho de Ana Julia, armado com a espada. A motivação do ataque foi uma discussão inicial entre ele e sua atual namorada, que teria sido provocada por ciúmes relacionados a Ana Julia. No local de trabalho, o homem atacou a ex-namorada "com a intenção de matá-la" e fugiu em seguida, utilizando uma bicicleta.

Ana Julia recebeu os primeiros atendimentos no hospital municipal de Edeia e, posteriormente, foi transferida para o Hugol. Após os crimes, o suspeito foi contido por populares e se entregou à polícia. Ele está autuado pelos crimes de feminicídio consumado e tentado e permanece à disposição da Justiça. A identidade do suspeito não foi revelada, o que impossibilita a localização de sua defesa.