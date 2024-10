Plataforma da Petrobrás sofre inclinação acidental na Bacia de Campos

Plataforma P-19 da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro sofre inclinação acidental - Foto: Reprodução / Notícia Macaé

Uma plataforma marítima da Petrobrás na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, sofreu uma inclinação acidental na tarde deste sábado, 21, enquanto realizava uma manobra. A informação foi emitida pela própria assessoria da companhia petrolífera.

A multinacional explicou que ao realizar uma manobra de estabilidade, no início da tarde, a plataforma P-19 se inclinou acidentalmente. Nenhum funcionário ficou ferido, não houve maiores problemas e a situação foi normalizada.

Leia mais:

>> Bahia tem 18 das maiores empresas do Brasil, revela ranking

>> Petrobras atinge marca de 1 milhão de acionistas individuais na bolsa

Em nota, a estatal disse que, “Por volta das 12h deste sábado (21), durante manobra de estabilidade, ocorreu uma inclinação acidental da plataforma. A situação foi rapidamente normalizada e a P-19 encontra-se em condição segura, sem que houvesse danos às pessoas e ao meio ambiente”.

A Petrobras acrescentou que a plataforma em questão está em processo de desativação após encerrar as suas atividades. As autoridades foram informadas pela empresa petrolífera e as investigações sobre o acidente foram iniciadas.