Jovem que viralizou por temer 10º ano de cursinho é aprovada em medicina

A estudante Ana Laura Ramazotti, de 26 anos, que ganhou destaque nas redes sociais após desabafar sobre o medo de precisar fazer o 10º ano de cursinho, foi aprovada no curso de medicina da Universidade Estadual de Londrina (UEL).

Natural de Jaú, no interior de São Paulo, Ana Laura compartilhou em suas redes sociais o momento exato em que descobriu sua aprovação. Nas imagens, ela aparece emocionada, comemorando a conquista ao lado do namorado e da mãe.

"A menina dos 10 anos de cursinho parou no 9º ano! Eu não 'tô' acreditando", escreveu Ana em uma das publicações. A jovem viralizou recentemente após publicar um vídeo no TikTok, no qual relatava o temor de não ser aprovada em medicina e ter que enfrentar mais um ano de cursinho em 2025. O vídeo, que já ultrapassou 1,5 milhão de visualizações na plataforma, trouxe a frase: "Eu nunca fiquei com tanto medo na minha vida", refletindo a ansiedade da estudante.

O vídeo no Instagram, publicado na sexta-feira, 10, já soma mais de 20 mil visualizações. Nos comentários, internautas parabenizaram Ana pela conquista. “O maior plot twist da internet e mostrando que haters serão sempre apenas haters! Parabéns, Ana, que sua caminhada continue sendo de muito sucesso”, escreveu um seguidor.