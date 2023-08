Juiz que humilhou mulheres vítimas de abuso é afastado

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) determinou, por unanimidade, nesta quinta-feira,10, o afastamento do juiz Francisco José Mazza Siqueira, da 2ª Vara Cível de Juazeiro do Norte, que questionou o depoimento de mulheres que denunciavam um médico por violência sexual.

O magistrado, durante os depoimentos, rebateu as afirmações das vítimas alegando que mulheres são "bicho da língua grande" e que "chutam as partes" baixas.

O voto da desembargadora e corregedora-geral da Justiça, Maria Edna Martins, foi acompanhado pelos colegas e determinou o afastamento cautelar e provisório do magistrado pelo prazo inicial de 90 dias. No voto, a corregedora-geral também ressaltou que existe uma outra sindicância em andamento em desfavor do magistrado. Destacou que, no período do afastamento, o juiz fica proibido de frequentar as unidades do Poder Judiciário, bem como ter acesso aos sistemas e manter contato pessoal com outros servidores e magistrados.