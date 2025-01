Juízes catarinenses serão investigados após jantarem com Luciano Hang

Desembargadores participaram de jantar oferecido pelo empresário Luciano Hang - Foto: Reprodução | Redes sociais

O jantar oferecido pelo empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, a juízes do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) chamou a atenção do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que abriu uma investigação preliminar contra os magistrados.

O corregedor nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, determinou o procedimento uma vez que Hang responde a diversos processos no TJ-SC que podem ser julgados pelos mesmos desembargadores que estiveram com ele no jantar.

Por esse motivo há suspeita de rompimento da imparcialidadeque, se comprovada, pode levar à condenação dos juízes à aposentadoria compulsória. O jantar ocorreu no dia 16 de dezembro em Brusque (SC), a cerca de duas horas de Florianópolis, para celebrar a reinauguração de um prédio histórico comprado e reformado por Hang.

Pelo menos dois dos desembargadores presentes, como Saul Steil e Jairo Fernandes Gonçalves, já decidiram favoravelmente a Hang em 2021, quando determinaram que o empresário tivesse direito de resposta em veículos de imprensa.

Já a desembargadora Haidée Grin, que também esteve no jantar, é relatora de um recurso interposto por um professor que foi condenado a pagar indenização de R$ 20 mil a Hang, por danos morais. Os advogados do professor devem pedir o impedimento da juíza.