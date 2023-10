Justiça aceita pedido do MP e Bruno de Luca vai responder por omissão | A TARDE

A Justiça do Rio de Janeiro acatou um pedido do Ministério Público para que Bruno de Luca responda por omissão de socorro no atropelamento sofrido pelo ator Kayky Brito

Segundo o Ministério Público, Bruno De Luca foi "o único que teria saído do local logo após o atropelamento, sem adotar qualquer providência para prestar socorro, nem mesmo saber que algum socorro ou solicitação havia sido feita".

"A conclusão lógica e óbvia é que o referido senhor Bruno não se importou sequer em ter qualquer conhecimento quanto às providências que teriam sido adotadas para prestação de socorro daquela vítima, não podendo se eximir de responsabilidade pelo crime previsto no artigo 135 do Código Penal", acrescenta o Ministério Público.

O pedido do promotor Márcio Almeida Ribeiro da Silva foi aceito pela juíza Simone Cavalieri Frota, do 9º Juizado Especial Criminal.

Na ocasião, o advogado de De Luca, Rodrigo Brocchi, defendeu que o apresentador não cometeu crime de omissão, pois outras pessoas prestaram assistência à vítima e Bruno não teria essa obrigação.

Kayky passou quase um mês internado e atualmente se recupera em casa. Em depoimento à Polícia, De Luca afirmou que viu o atropelamento, mas não sabia que se tratava de Kayky Brito.