Justiça defere pedido de recuperação extrajudicial da Casas Bahia | A TARDE

A 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) deferiu, nesta segunda-feira, 29, o pedido de recuperação extrajudicial da Casas Bahia, após a análise do plano para reestruturar dívidas estimadas em R$ 4,1 bilhões. A varejista entrou com o pedido do plano de reestruturação no domingo, 28.

A decisão, proferida pelo juiz Jomar Amorim, foi rápida e já era esperada pelo mercado. De acordo com a decisão,, a documentação apresentada pela Casas Bahia “evidencia a concordância dos credores que representam mais de metade dos créditos abrangidos pelo plano de recuperação extrajudicial”.

A intenção da Casas Bahia é colocar em dia débitos financeiros com seus principais credores, como o Banco do Brasil e o Bradesco, que detêm cerca de 55% do total de créditos da companhia.

Diferentemente de uma recuperação judicial, a extrajudicial é feita a partir de uma negociação prévia sobre as dívidas, homologada posteriormente pelo Judiciário.