Justiça determina penhora e bloqueios de bens de Ronaldinho

A Justiça decidiu penhorar parte dos bens de Ronaldinho Gaúcho, além de bloquear suas contas bancárias. O motivo é o não pagamento de pensão para a ex-noiva Priscilla Coelho. O bloqueio se encerra assim que o ex-jogador quitar a dívida.

Ronaldinho e Priscilla mantiveram um namoro de idas e vindas durante seis anos. A ex-noiva do ex-atleta até tentou um acordo para não judicializar o caso e pediu uma indenização e partilha de bens referentes ao tempo em que o casal viveu junto.

Segundo o jornal Extra, o processo tramitava há cerca de três anos, desde 2019, e não cabe mais recurso. O valor inicial do pedido seria de R$ 100 mil, mas já teria chegado na casa do milhão devido a juros e correção no período. O ex-jogador tinha até esta quinta-feira, 28, para realizar o pagamento.

Ainda de acordo com o Extra, em material publicado em 2021, oficiais de Justiça procuraram Ronaldinho no Rio de Janeiro, mas o jogador não foi encontrado. A condenação para o pagamento da pensão alimentícia foi definida em 2020.