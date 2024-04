Justiça solta professor preso por crime que ocorreu quando dava aula | A TARDE

A Justiça de São Paulo concedeu habeas corpus ao professor de educação física Clayton Ferreira Gomes dos Santos, preso na última terça-feira, 16, sob acusação de sequestrar uma idosa em outubro de 2023. A decisão foi cumprida nesta quinta-feira, 18.

Ele estava preso no 26º Distrito Policial, delegacia localizada na Zona Sul da cidade. O educador de 40 anos foi detido por suspeita de participação em roubo de R$ 11 mil de uma idosa em Iguape, cidade do litoral paulista, em 31 de outubro de 2023.

No entanto, segundo documentos apresentados pela defesa do professor, ele estava dando aula no momento em que o crime foi cometido. A escola Estadual Rubens do Amaral, em São Paulo, também emitiu um documento no qual afirma que o docente estava trabalhando no momento do crime.

A unidade de ensino fica há 200 quilômetros de distância do ponto onde o roubo foi praticado. De acordo com a Polícia Civil, a vítima teria reconhecido Clayton através de uma fotografia.

Clayton pretende processar o Estado, assim que o inquérito seja encerrado.