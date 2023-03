Justiça suspende pagamento da Americanas para credores trabalhistas

A desembargadora Leila Santos Lopes, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, decidiu suspender a proposta da Americanas de pagar antecipadamente a 1.300 credores trabalhistas e pequenas e médias empresas no valor de R$ 192,4 milhões. A decisão aconteceu após pedido do banco Safra.

A magistrada afirmou que "até o presente momento não há Plano de Recuperação Judicial". A decisão garante que compete à Assembleia Geral de Credores a responsabilidade de deliberar a respeito da “aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor”.

Ainda segundo Leila, existe "risco de dano irreparável ou de difícil reparação" caso o pagamento seja feito enquanto outros credores aguardam para receber seus valores. A decisão, no entanto, permite que sejam feitos os "atos preparatórios de conferência de titularidades e valores, que ainda não foram feitos pelos Administradores Judiciais".

Anteriormente, o banco Bradesco tentou suspender o pagamento antecipado, mas o pedido foi negado pela Justiça. O plano de recuperação judicial da Americanas deve ser apresentado até o fim deste mês.

Inconsistências contábeis

Em crise há pouco mais de um mês, a Americanas surpreendeu o mercado quando o então presidente Sergio Rial revelou que a empresa tinha "inconsistências contábeis" de R$ 20 bilhões.

Como estratégia para "manter saudável" a sua cadeia produtiva, a Americanas decidiu pagar de forma antecipada os credores trabalhistas e pequenas empresas. Após a decisão da magistrada, a Americanas recorreu e afirmou que os argumentos do Safra são totalmente descabidos e até mesmo distorcidos".

Segundo a varejista, o banco não explicou "sequer minimamente qual seria o seu suposto prejuízo".