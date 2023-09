Kayky Brito: passageira relata que motorista não estava correndo

O motorista de aplicativo que atropelou Kayky Brito estava com duas passageiras no momento do acidente. Maria Estela Lima voltava para casa com a filha de 10 anos, quando o ator sofreu a colisão. A dentista relatou que o carro não estava em alta velocidade.

“Não estava em excesso de velocidade, estava super tranquilo. Estava em uma velocidade tranquila”, declarou Maria Estela para a imprensa.

Para a polícia, a passageira detalhou os momentos após o atropelamento do ator. “Minha filha estava muito nervosa. Eu saí e falei para não olhar, porque ela estava chorando. Apareceu um outro Uber para me levar para casa, mas o motorista veio e perguntou como que eu estava. Eu perguntei se ele já tinha chamado socorro. E praticamente foi isso”, disse em trecho obtido pelo site G1.

A profissional de saúde contou ainda que deu o número de contato ao motorista para que ele entrasse em contato em caso de necessidade. “Ele foi muito atencioso durante todo o percurso e também depois do atropelamento. Ficou bem abalado e parece ser uma pessoa bem tranquila”, pontuou.

Recuperação de Kayky Brito

O ator foi atropelado no último sábado, 2, no Rio de Janeiro. Ele está internado no Hospital Copa D’Or. De acordo com o último boletim médico, Kayky Brito está sedado, entubado e na UTI da unidade de saúde.

“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados da equipe assistente na UTI. Hoje foi realizada a fixação de fratura da pelve e do membro superior direito, com sucesso”, afirmou o hospital.